/ / CHACO: DETIENEN A CINCO MILITARES QUE ANDABAN ROBANDO OVEJAS

En la madrugada de este jueves, la Policía del Chaco detuvo a 5 militares con destino en la III Unidad de Monte, con asiento en Resistencia. Los mismos andaban robando ovejas en campos cercanos a la Isla del Cerrito. Se movilizaban en un automóvil y llevaban ovinos muertos en el baúl.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 01.30 horas de la madrugada de este jueves, efectivos de la Comisaría de Isla del Cerrito apostados en el Puente San Pedro, interceptaron el paso de un automóvil Corsa, dominio JYX 008, con 5 ocupantes que se identificaron como personal militar con destino en la III Unidad de Monte, con asiento en Resistencia. Al solicitar al conductor que exhiba el baúl del vehículo, se observaron en su interior ovejas muertas, con manchas de sangre en el cuello, de las cuales no pudieron acreditar procedencia.

Se procede a la demora de los 5 militares y su traslado hasta sede policial para los fines legales correspondientes. Minutos después llegó a la Comisaría un productor de la zona quien al enterarse que la Comisaría local realizó un procedimiento con animales faenados en cercanías de su establecimiento rural, sobre Ruta Provincial N° 63; identificó como suyos los ovinos muertos y también reconoció la señal de ganado menor que poseían los animales acreditando así su propiedad y radicando denuncia formal.

El Dr. Rubio, Ayudante Fiscal Rural Ambiental; manifestó que por disposición de la Fiscal subrogante en turno se proceda a la notificación de los sujetos, en la causa por "Supuesto Abigeato de ganado menor".

Los 5 militares aprehendidos son G.L. (24); S.R.M., (24); CH. (23); G.A.R., (23); A.J.G. (25). Se les secuestró un automóvil Chevrolet Corsa Clasicc, dominio JYX 008, 3 cuchillos (1 tipo carnicero, 1 de mesa, 1 tipo camping); 1 machete marca Cirirí y 1 par de zapatillas blancas marca Nike.

