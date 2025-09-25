/ / CÓRDOBA - FUERTE CAÍDA DE VENTAS: ADVIERTEN SOBRE EL CIERRE DE UN FRIGORÍFICO Y EL DESPIDO DE 23 EMPLEADOS

En Río Cuarto, advierten sobre el cierre del Frigorífico Chesi y el despido de 23 empleados con el agravante por el pago del 50% de las indemnizaciones.

Por la fuerte crisis de consumo interno que golpea a la actividad, trascendió el posible cierre del Frigorífico Chesi y el eventual despido de 23 sus empleados. Al respecto, según informó el portal local Puntal, “la empresa informó sobre el probable cese de actividades de la planta para fin de mes y que pagará la mitad de la indemnización que corresponde”. Esta comunicación “puso en estado de alerta a los empleados de esta planta que son 23” y que, en tal caso, piden que “se pague el 100 por ciento de los resarcimientos económicos”.

“La empresa argumenta una fuerte pérdida de la cartera de clientes como consecuencia de la crisis económica y que, por ello, la salida es el cese de las operaciones de la planta”, manifestaron las fuentes consultadas.

“El ajuste está golpeando duro en las empresas del país y Río Cuarto no es la excepción a la regla”, afirmaron al mismo sitio. Y añadieron: “En dicho frigorífico, trabajan 23 empleados que temen perder sus puestos”.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales



