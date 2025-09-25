/ / HERMOSO CAMPO: UN RETIRADO DE PREFECTURA GANÓ MÁS DE $277 MILLONES CON LA QUINIELA POCEADA

La Quiniela Poceada Chaqueña volvió a repartir un premio millonario. En esta ocasión, el afortunado fue un vecino retirado de Prefectura, quien se convirtió en el segundo ganador del super pozo, cobrando la suma de $277.159.591 durante el sorteo del 20 de septiembre de 2025.

La apuesta fue registrada en la Agencia N° 655, ubicada en la localidad de Hermoso Campo. La combinación de los números 13, 46, 72, 88 y 95 gracias a la cual se hizo acreedor del premio millonario. Desde Lotería Chaqueña felicitaron al nuevo ganador.

