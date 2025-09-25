/ / HERMOSO CAMPO: UN RETIRADO DE PREFECTURA GANÓ MÁS DE $277 MILLONES CON LA QUINIELA POCEADA

HERMOSO CAMPO: UN RETIRADO DE PREFECTURA GANÓ MÁS DE $277 MILLONES CON LA QUINIELA POCEADA

La Quiniela Poceada Chaqueña volvió a repartir un premio millonario. En esta ocasión, el afortunado fue un vecino retirado de Prefectura, quien se convirtió en el segundo ganador del super pozo, cobrando la suma de $277.159.591 durante el sorteo del 20 de septiembre de 2025.


Con una gran sonrisa en su rostro, el afortunado se dirigió a las oficinas de Lotería Chaqueña para retirar su premio: “Todavía no caigo de esto” expresó el ganador y reveló que con el millonario monto: “Voy afianzar mi emprendimiento y me daré un gustito”.

La apuesta fue registrada en la Agencia N° 655, ubicada en la localidad de Hermoso Campo. La combinación de los números  13, 46, 72, 88 y 95 gracias a la cual se hizo acreedor del premio millonario. Desde Lotería Chaqueña felicitaron al nuevo ganador.

Periodismo365

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aceptamos todas las opiniones y críticas a nuestro trabajo, pero no se permiten los ataques personales en contra del medio y trabajadores de prensa, tampoco las opiniones que no estén relacionadas con el artículo en cuestión. Quien accione de ese modo será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.