/ / ENOJADOS CON PETRI, LOS MILITARES VOTARON MASIVAMENTE AL PERONISMO

Según un sondeo interno de las Fuerzas Armadas al que accedió LPO, la lista de Fuerza Patria ganó con un 80 por ciento en el Ejército, 60 en la Fuerza Aérea y 55 en la Armada.

Un militar que habla con todas las fuerzas dijo a LPO que la lista de Fuerza Patria fue votada por el 80 por ciento en el Ejército, 60 punto en la Fuerza Aérea y 55 en la Armada, que suele ser la menos cercana a las ideas justicialistas.

Esta información surge de un un sondeo habitual que hacen las Fuerzas Armadas con el personal que vive en las unidades militares. En general se trata de uniformados de Campo de Mayo, Puerto Belgrano, Palomar, Morón, Punta Indio Arana (La Plata), entre otras. Un militar que conoce el proceso explicó a LPO que "los oficiales y suboficiales que se prestan para el sondeo generalmente son la mayoría y lo hacen las oficinas de personal de cada destino".

Sobre la supuesta idea que el Ejército es antiperonista, este militar aclaró que "no es una novedad el voto, sobre todo en la suboficialidad. Milani y su muchachada son un ejemplo reciente de Ejército peronista". "En el Ejército tenés tres tercios. Un 33% nacionalista o peronista, otro 33% liberal amante de los favores a Estados Unidos y un 33 que varía", agrega.

En ese sentido, aporta este militar que "los liberales nunca están de acuerdo con el alineamiento automático con Estados Unidos pero lo que determina es la situación económica, de Teniente Coronel para abajo y equivalentes están sobre la línea de pobreza o un poquito más abajo".

Este respaldo de los militares al peronismo es leído como un voto bronca a la gestión Luis Petri en el ministerio de Defensa marcada por la profunda crisis de la obra social que dejó a los militares activos y retirados sin cobertura médica y el inminente cierre de empresas como Coviara o Tandanor.

FUENTE Y FOTOS: La Política Online



