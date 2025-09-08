/ / RUTA 89 - LAS BREÑAS: MUERE UN MOTOCICLISTA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Un estudiante de 17 años, murió en la madrugada de ayer tras protagonizar un accidente de tránsito en Ruta Nacional Nº 89, en cercanías de Las Breñas. El adolescente circulaba en su motocicleta y el otro vehículo partícipe es una camioneta.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el violento impacto fue entre una motocicleta Corven Mirage, de 110, color azul, la cual era conducida por Luis Darío Diciano, de 17 años de edad, estudiante, domiciliado en el Barrio Itatí, Charata; el cual fue trasladado en ambulancia. El otro vehículo es una camioneta Great Wall, modelo Poer Elite, conducida por F.A.M., de 43 años de edad, domiciliado en el Barrio Techo Digno, Las Breñas. El Fiscal en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico y se procure determinar si el conductor se encuentra en estado óptimo.

Se hicieron presentes los peritos y se secuestró la motocicleta. Minutos después se tomó conocimiento por personal de División Seguridad Hospitalaria que el paciente menor de edad fue trasladado al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña, con diagnóstico "TEC Grave, con pérdida de conocimiento".

Se hace constar que debido a diversas cuestiones no es posible realizar el Test de alcoholemia por no contar con aparato alcotest en el lugar. En esas circunstancias el Fiscal en turno ordenó que se traslade al conductor de la camioneta al Hospital local para realizarle el examen de alcoholemia a través de extracción de sangre.

Ya en horas del amanecer, desde el Hospital saenzpeñense se informó que el paciente Diciano ingresó fallecido por politraumatismos graves. El magistrado dispuso que se entregue el cuerpo a sus familiares y que se notifique de la causa actuaciones en libertad al conductor de la camioneta. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Charata a cargo del Dr. Elio Eduardo Mari; en la causa por "Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito".

Periodismo365