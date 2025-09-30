/ / ENTRE RÍOS - CIERRA PLANTA DE YPF: 60 TRABAJADORES AFECTADOS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

YPF confirmó el cierre de su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Mientras una parte de los trabajadores será reubicada en Ibicuy para trabajar en Vaca Muerta, otros optaron por la indemnización. El cierre, sin embargo, trasciende lo laboral y abre una profunda incertidumbre sobre el pasivo ambiental que queda en la ciudad.

El anuncio fue ratificado por el secretario general de la CGT regional Concepción del Uruguay, Roberto Lencina, quien señaló: “Ya está confirmado que se cierra la planta, los tanques están todos vacíos, son 60 personas que quedan sin trabajo dentro de la ciudad”.

Hace 2 meses que lo denuncie acá como sospecha ante mi mirada. Me llamo la atención el ver los tanques oxidados y sin mantenimiento hablé conunemplead

YPF anunció el cierre de su planta en Concepción del Uruguay y preocupa la continuidad de 60 trabajadores https://t.co/KWdEUT0Yvu — EL GUACHON!! (@GPutallaz29496) September 27, 2025

Según se informó, una parte del personal será reubicada en Ibicuy, donde YPF opera una cantera de arena destinada a la explotación de Vaca Muerta. En tanto, quienes no aceptaron el traslado recibirán el 100% de la indemnización, confirmó Lencina.

La situación también genera inquietud por las posibles consecuencias ambientales. El dirigente gremial advirtió: “La preocupación que tenemos como parte de la ciudad es qué va a pasar con esos tanques, porque son una grave contaminación”.

Por su parte, desde la CGT indicaron que, de acuerdo a lo informado por Danisa Aguet, secretaria general del Sutep, los contratos de los trabajadores fueron extendidos por dos meses con el fin de completar las tareas de vaciado y retiro de materiales en la planta.

YPF anunció el cierre de su planta en Concepción del Uruguay y preocupa la continuidad de 60 trabajadores https://t.co/KXiccxghJ5 vía @Orilla y Media TV — Eugenio Jacquemain (@eugeniogchu) September 26, 2025

El cierre de la planta de YPF impacta no solo en el plano laboral, con la pérdida de empleos y la reubicación parcial del personal, sino también en la comunidad, que ahora exige certezas sobre la remediación ambiental de un predio que durante décadas estuvo vinculado a la actividad energética en Concepción del Uruguay.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales - Data Gremial