/ / SÁENZ PEÑA: UN NIÑO DE 13 AÑOS QUE ESTABA WILIANDO, ES EL AUTOR DEL ACCIDENTE EN EL AEROPUERTO

Fue la madre de otro menor de la misma edad quien, en sede policial, contó todo lo que su hijo vio el sábado a la tarde cuando junto a otros dos niños de 13 años, andaban wiliando frente al Aeropuerto. Allí, según el testimonio que ahora está en poder de la Justicia, uno de ellos con una moto importada de 230 cc., chocó y dejó gravemente herido a un humilde trabajador rural que en bicicleta, volvía a su casa en la periferia de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que ayer a la medianoche, en Comisaría 4º se le recibió declaración testimonial a una mujer de 33 años, Licenciada en Obstetricia, quien comentó que el sábado, aproximadamente a las 17.30 horas, su hijo de 13 años de edad regresaba desde el Aeropuerto como acompañante de una motocicleta Gilera, de 110 cc., conducida por su amigo de 13 años, y que más adelante circulaba otro amigo, también de 13 años, domiciliado en el centro saenzpeñense.

El mismo conducía una motocicleta tipo cross, marca Yamaha, color azul con blanco, modelo TTR-230. Agregó que el conductor de la Yamaha se desplazaba haciendo "wili" y de manera imprevista atropelló a un hombre que iba en bicicleta con sentido hacia al Aeropuerto. Tras ver al hombre herido, por temor, luego del accidente todos se retiraron todos del lugar quedando el sexagenario abandonado en el lugar. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4, a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero, en la causa por "Supuestas Lesiones Graves en Accidente de Tránsito".

