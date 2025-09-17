/ / LAS BRENAS: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL LANZAMIENTO DEL 68° DESFILE DE CARROZAS ESTUDIANTILES

El gobernador Leandro Zdero rubricó este martes un convenio con el intendente de Las Breñas, Omar Machuca, y el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, para el lanzamiento oficial de la 68° edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles, que se realizará este sábado 20 de septiembre en el marco de los festejos por el Día del Estudiante.

El mandatario chaqueño destacó la trayectoria de esta fiesta que ya lleva más de seis décadas de historia. “Son 68 ediciones con un trabajo extraordinario de promociones, estudiantes, padres, docentes, profesionales y la municipalidad. Nosotros apoyamos con entusiasmo porque lo que se vive en Las Breñas es único y queremos invitar a todos a disfrutar de esta gran fiesta de los estudiantes”, señaló.

Este evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno Provincial, el Instituto de Cultura del Chaco, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), reafirmando el compromiso de apoyar y sostener una de las fiestas estudiantiles más tradicionales y significativas de la provincia.

Un trabajo conjunto para mantener viva la tradición

El intendente Omar Machuca agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y del Instituto de Cultura, y remarcó el esfuerzo de toda la comunidad: “Son los jóvenes quienes año a año asumen la responsabilidad de mantener viva esta fiesta cultural y educativa tan importante. Detrás de ellos están también los padres, docentes y la Comisión Organizadora, trabajando con compromiso y gran creatividad. Valoramos profundamente el apoyo recibido”, afirmó.

Por su parte, Nelson Guzmán, presidente de la Comisión Organizadora, subrayó que el desfile se desarrollará sobre la avenida Jones y convocó a toda la ciudadanía a participar. Además, explicó que tras el desfile se realizará un baile con la elección de Reina y Rey, la entrega de premios a las carrozas, y que la celebración culminará el domingo con un gran picnic estudiantil.

Acompañaron al Gobernador, la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza; la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño; la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich; demás funcionarios provinciales y autoridades del municipio de Las Breñas.

Periodismo365