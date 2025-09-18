/ / PALIZA HISTÓRICA A MILEI EN EL CONGRESO Y RECHAZO CONTUNDENTE A LOS VETOS: CÓMO VOTARON LOS DIPUTADOS CHAQUEÑOS

Los legisladores por el Chaco tuvieron diferentes posturas sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría.

La ley de Financiamiento Universitario se cerró con on 174 a favor y 67 en contra, mientras que la de fondos para el Garrahan fue con 181 afirmativos y 60 en contra.

CÓMO VOTARON LOS DIPUTADOS CHAQUEÑOS

En ese marco, los siete legisladores por el Chaco mantuvieron diferentes posturas en las votaciones.

Los diputados que votaron por insistir en las leyes y en contra de los vetos fueron: Juan Carlos Polini, de Democracia para Siempre; María Luisa Chomiak; Aldo Leiva y Juan Carlos Pedrini, de Unión por la Patria.

Por su parte, a favor de los vetos de Milei votaron: Marilú Quiroz, del PRO, y Carlos García, de La Libertad Avanza.

En tanto, Gerardo Cipolini, de la UCR, estuvo ausente.

FUENTE Y FOTOS: Data Chaco - NG Federal