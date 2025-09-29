/ / POR UN CLIMA SOCIAL ADVERSO, ESPERT SUSPENDIÓ UN ACTO DE CAMPAÑA DE LA LIBERTAD AVANZA EN TRES ARROYOS

“Se bajó”: la intervención con la que esperaban a José Luis Espert en Tres Arroyos para repudiarlo.

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert no tuvo un gran domingo luego de que un informe judicial de Estados Unidos revelara un vínculo financiero directo con el empresario Alfredo "Fred" Machado, y tras ausentarse en la actividad de campaña en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, donde lo esperaban con una intervención.

Según peritos contables del Estado de Texas, Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de un fideicomiso de Machado, actualmente detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude.

Al ser consultado por el tema en TN, Espert desestimó la acusación, la calificó como una "campaña sucia" del kirchnerismo y aseguró que desconocía las actividades ilícitas del empresario cuando aceptó su colaboración.

En tanto, horas antes se confirmó que el candidato a diputado por LLA “se bajó a último momento” del acto electoral por “motivos personales”, y lo dejó solo a Diego Santilli, según reveló el periodista Beto Valdez.

El periodista informó que Espert tuvo que suspender su visita a Tres Arroyos cuando “la informaron que el clima social venía mal y además se registraron 150 despidos”, en el marco de un “fuerte malestar en el campo con el tema retenciones”.

En tanto, al libertario lo esperaban con una intervención a modo de protesta. "Uno de los carteles de bienvenida a la ciudad, ubicado sobre la Ruta 3, apareció este viernes con el número ‘Tres’ tapado. Quienes ingresaban solo podían leer ‘Arroyos’. La imagen se viralizó en redes sociales con una interpretación unánime: 'el tres es para Karina'”, explicó el periodista.

FUENTE Y FOTOS: Noticias Argentinas