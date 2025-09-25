/ / PUERTO TIROL: CONFIRMAN QUE ES "CHATARRA ESPACIAL ALTAMENTE TÓXICA" EL OBJETO CAÍDO EN CAMPO ROSSI

En la noche de este jueves, la Fuerza Aérea Argentina confirmó que el objeto metálico caído en zona rural de Puerto Tirol se trata de chatarra espacial altamente tóxica.

1) Perimetrar el lugar por zona de riesgo tóxico por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono.

2) Se trata de la vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial que utiliza hidracina altamente tóxica.

3) Advertir a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques porque suelen caer sin control más de uno.

4) Mañana en el transcurso del día estará arribando una comisión de la Fuerza Aérea para la remoción de la chatarra espacial.

En este contexto, se informa que la Policía del Chaco dejó consigna de Bomberos en el lugar del hallazgo.

