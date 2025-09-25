/ / PUERTO TIROL: UN OBJETO METÁLICO CAYÓ DESDE EL CIELO EN ZONA RURAL

En la tarde de este jueves, un objeto metálico cayó en un campo cercano a Puerto Tirol. Lugareños avisaron rápidamente a la Policía, que al llegar resguardó el perímetro aguardando la llegada de Bomberos y especialistas que puedan determinar de qué se trata.

Los vecinos aseguraron que habría caído del cielo un elemento metálico cilíndrico, quedando alojado en un campo. Una vez en el lugar, los uniformados fueron recibidos por el propietario del predio, el Sr. Ramón Ricardo González, de 47 años de edad, quien los invitó a ingresar al inmueble, constatándose la veracidad de lo informado.













Se dio intervención a personal del Departamento Bomberos Metropolitana, para descartar que sea algún elemento con propiedades explosivas. Se resguardó el perímetro a la espera de personal técnico.

Periodismo365