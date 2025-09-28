/ / SÁENZ PEÑA - AEROPUERTO: WILEROS CHOCARON A UN CICLISTA. QUEDÓ INTERNADO EN EL HOSPITAL

El caos de tránsito de los fines de semana en diferentes zonas de Presidencia Roque Sáenz Peña, sobre todo en inmediaciones del Aeropuerto; dejó ahora como saldo a un ciclista con graves lesiones en una de sus piernas. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, aparentemente wileros, embistieron al humilde trabajador rural y se dieron a la fuga, dejándolo tirado con una pierna quebrada y otras lesiones de importancia. La Policía trabaja intensamente para dar con los delincuentes.

El hombre explicó que minutos antes había sido embestido por un motociclista que circulaba con un acompañante, en un rodado de 110 cc., quienes se dieron a la fuga. Una ambulancia trasladó al herido hasta el Hospital "4 de Junio", luego se labró Acta de Constatación en conjunto con la División Criminalística. Se dio intervención a la División Despacho y Video Vigilancia y al centro de Monitoreo Municipal para encontrar a los responsables.









En la Sala de Monitoreo se realizó la verificación por cámaras logrando captar a los supuestos autores, que se desplazaban en una motocicleta rojo y negro, similar a una Gilera Smash, de 110 cc., con patente colocada similar a A142QSF o A142OSF. Sobre estas últimas se realizó verificación en sistema del DNRPA, las cuales arrojaron siguiente resultado:

A142QSF: Marca Bajaj Rouser 200 - Provincia de Buenos Aires

A142OSF: Marca R27 – Sunra Leo 1.6 Watts (Moto Eléctrica) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin encontrarse coincidencias hasta el momento. Se prosigue la investigación, ya que el dominio pudo ser adulterado, para evitar identificación.

Sobre el estado de salud del herido, desde el Hospital "4 de Junio" informaron que el Traumatólogo diagnosticó "Fractura expuesta de tobillo izquierdo, se realiza curación sutura e inmovilización con férula de yeso. Se encuentra momentáneamente en sala observación" del nosocomio.

Periodismo365



