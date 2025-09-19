/ / SÁENZ PEÑA: EL BOLETO DE TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL SE PODRÁ PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO Y QR

Desde este viernes el Sistema de Transporte Urbano Municipal, incorpora nuevos medios de pago y se podrá abonar con tarjeta de crédito, débito y Qr.

A partir de ahora se podrá abonar el pasaje con tarjeta de crédito Visa o Mastercard sin contacto, débito, QR, teléfonos móviles y relojes inteligentes con tecnología NFC. Cabe mencionar que esto se suma al sistema habitual de la tarjeta SUBE.

Por otro lado, se debe remarcar que con los nuevos medios de pago se abona el boleto único, por lo que los usuarios que tienen beneficios nacionales como tarifa social o los locales como Boleto Estudiantil Gratuito o por Discapacidad, sólo se aplican en la tarjeta SUBE física o digital.

Periodismo365