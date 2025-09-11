/ / (video) SÁENZ PEÑA: TENÍA PRISIÓN DOMICILIARIA, SALIÓ A ROBAR Y LO DETUVIERON DE NUEVO. AHORA ESTÁ EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO II

El peligroso convicto con tobillera electrónica y frondoso prontuario, cumplía condena en su domicilio "por motivos de enfermedad". Sin embargo, en los últimos días baleó un patrullero policial con una escopeta calibre 12.70, amenazó a varios vecinos y el fin de semana junto a otros delincuentes salió a robar a punta de revólver. En la noche de este jueves, por orden del Juzgado de Ejecución Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a Carlos Nazar, alias "Carlitos" le fue revocada la prisión domiciliaria y fue nuevamente detenido en su domicilio en el Barrio San Cayetano, desde donde fue trasladado al Complejo Penitenciario II del Barrio Mitre. Allí cumplirá la pena tras las rejas. Cabe recordar que en su domicilio presuntamente funcionaba un bunker de venta de drogas, lugar donde cayó asesinado brutalmente a balazos el joven César Lugo, crimen perpetrado a fines de noviembre de 2024.

Los uniformados llegaron a Quinta 43 del Barrio San Cayetano, por disposición del Juez del Juzgado de Ejecución Penal, Dr. Daniel Enrique Freytes mediante oficio N°3850/25 "Revoco Prisión Domiciliaria" al condenado Carlos Hernán Nazar, lográndose en el domicilio antes mencionado la conducción de Nazar, además de la retención de GPS y cargadores de tobilleras, siendo remitido en principio a la Comisaría jurisdiccional para las diligencias judiciales, posteriormente fue trasladado a Comisaría 1º donde quedará alojado hasta este viernes para luego ser trasladado hacia el Complejo Penitenciario II, Barrio Mitre; donde quedará alojado.

Cabe destacar que la medida se ordenó como consecuencia de las distintas causas judiciales en las que últimamente estuvo involucrado Nazar, y la violación de la prisión domiciliaria que fue constatada por el Centro de Monitoreo que controla a los detenidos con prisión domiciliaria.

LA ÚLTIMA "TRAVESURA" DE CARLITOS NAZAR

Fue perpetrada el pasado domingo a las 07.20 horas, según denuncia formalizada en Comisaría 5º por un motociclista de 22 años quien denunció que fue interceptado por tres malvivientes a quienes identificó como Nazar, y sus cómplices alias "Oreja" y "Emi".

Los ladrones intentaron robarle su motocicleta Mondial, de 110 cc., pero alias "Carlitos" lo encañonó con un revólver cromado, amenazándolo de muerte a la vez que profería gruesos insultos. De acuerdo a la denuncia, el atraco ocurrió justo en la esquina del domicilio de Nazar, sobre la calle. Inmediatamente la Policía implementó un Operativo para dar con los autores del hecho, logrando detener en calle 6 y Colectora Sur a alias "Oreja", de 31 años, domiciliado en el Barrio La Salada. Posteriormente fue examinado y alojado en Comisaría 1º previo examen médico.

En tanto el Fiscal en turno dispuso se realicen averiguaciones en relación a la tobillera, a los fines verificar si Nazar salió de su vivienda. Consultado el Sistema de Monitoreo Resistencia, confirmó que Nazar estuvo en la calle pero dentro del radio.

Se dio nuevamente aviso al Fiscal en turno, quien dispuso se envíen las documentaciones en la causa por "Supuesta Tentativa de Robo con Arma de fuego", que citará al damnificado y realizará rueda de reconocimiento a los fines de revocar la prisión domiciliaria de Nazar, hecho ocurrido esta noche. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. César Luis Collado.

EL ANTECEDENTE DEL BUNKER NARCO Y EL BRUTAL CRIMEN A BALAZOS DE CÉSAR LUGO

Cabe recordar que el homicidio habría sido perpetrado por sicarios enviados para asesinar al "transa" convicto, pero los criminales se habrían equivocado de persona y mataron a sangre fría a César Lugo, de 37 años de edad que casualmente pasaba por allí, según trascendidos de los vecinos del sector.

"Escuchamos por lo menos 5 balazos a eso de la 00.05 horas de la madrugada de este sábado. Entonces salimos todos los vecinos y fuimos a ver qué pasó en ese lugar que queda a la vuelta del CIC San Cayetano. Nos encontramos con un hombre tendido en la vereda frente al búnker, con un balazo en el pecho y otro en el cuello. Una ambulancia vino y lo llevó al Hospital 4 de Junio pero ya estaba fallecido", detallaron fuentes consultadas por Periodismo365.

Hay versiones diferentes con respecto al salvaje asesinato. Unos vecinos aseguran que fueron dos sujetos armados quienes llegaron al búnker narco en una motocicleta color blanca, presuntamente con intenciones de asesinar a un conocido convicto vendedor de drogas que reside en el domicilio de Quinta 99 del mencionado barrio.

Otros vecinos afirman que desde una camioneta efectuaron los disparos hacia la casa del "transa" para asesinarlo por un ajuste de cuentas. Como sea, en la oscuridad de la noche los asesinos abrieron fuego con armas de grueso calibre pero en vez de matar al "transa" asesinaron sin piedad y a sangre fría a César Lugo, de 37 años de edad, que ocasionalmente pasaba por el lugar.

"Todo el Barrio San Cayetano sabe y denunció miles de veces que en esa casa venden todo tipo de drogas hace mucho tiempo. Todos saben que hay varios búnkers como ése y más grandes. Todos saben menos la Policía. Éste crimen se podría haber evitado y se comenta que al transa lo mandaron a matar por un ajuste de cuentas y deudas con los mayoristas de drogas", remarcaron las mismas fuentes.

