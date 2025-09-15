/ / SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO CONSTRUYE RAMPAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El Municipio avanza con la construcción y refacción de rampas de accesibilidad en la vía pública.
El Municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza con la construcción y refacción de rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Actualmente se realizan trabajos en la calle 19 esquina 24, en el acceso a la Escuela Especial N°6 y en calle 10 y 11 del centro. Este tipo de trabajos se replicará en distintos puntos de la ciudad donde se requiera reparación de rampas o la construcción de nuevas.
Periodismo365