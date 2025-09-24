/ / SÁENZ PEÑA: EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SE SUMA COMO NUEVA SEDE DE LA ESCUELA DE BÁSQUET

La Escuela Municipal de Básquet continúa creciendo y dada la alta demanda, a partir del lunes 8 de octubre el Polideportivo se suma como nueva sede para que los chicos de entre 5 y 15 años puedan aprender básquet.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa el intendente Bruno Cipolini, el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, el profesor Ariel Álvarez, Facundo Lasalvia y el subsecretario Mariano Cardozo. En la ocasión el Intendente destacó el éxito de las escuelas de básquet municipal y la importancia de que el municipio ofrezca distintas alternativas para que los chicos puedan practicar deportes.

El próximo 27 de septiembre, la Escuela Municipal de Básquet cumplirá un año desde que fue lanzada oficialmente y actualmente más de 100 chicos concurren a las clases que se dictan en los barrios San Cayetano y Santa Mónica. Los interesados en concurrir a las clases del Polideportivo pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16.00 a 20.00 horas para inscribirse.

Periodismo365