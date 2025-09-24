/ / APUESTA FUERTE DE TRUMP: VENDRÍA AYUDA DE EEUU PERO DEPENDE DEL RESULTADO ELECTORAL

El secretario del Tesoro anunció un masivo paquete de ayuda financiera a Milei, pero lo vinculó al resultado electoral.

El gobierno de Donald Trump anunció un masivo e inédito paquete de apoyo económico a Javier Milei que incluye un swap por 20 mil millones de dólares, un "importante" crédito del Fondo de Estabilización del Tesoro y compra de deuda argentina, pero pareció vincularlo al resultado las elecciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, publicó un tuit en el que brindó detalles de la ayuda financiera que se negocia con la administración argentina, pero no dio tiempos para concretarla y sugirió que se activaría después de los comicios del 26 de octubre. "Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas" sostuvo Bessent.

Bessent reiteró el apoyo de Trump al programa económico de Milei y aseguró que están preparados para "hacer lo necesario para apoyar a Argentina". En ese sentido, dijo que el Tesoro "está listo para comprar bonos argentinos en dólares estadounidenses y lo hará cuando las condiciones lo exijan".

"También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria", añadió Bessent, sin dar precisiones en ninguna de las posibilidades que mencionó. El mencionado Fondo tiene un monto total disponible de 20 mil millones.

Una primera lectura del anuncio del secretario del Tesoro indica que el apoyo es muy contundente, casi inédito, sobre todo por razones geopolíticas, como dice el propio secretario Bennset ("la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina"), pero por ahora no incluye fondos frescos y de alguna manera condiciona su ejecución al resultado electoral. Es evidente que la administración Trump sólo está dispuesta a hacer el gasto si ve que la reelección de Milei es un proyecto viable.

"El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central", señaló Bessent, que había mencionado esta posibilidad el lunes. Como contó LPO, Estados Unidos viene pidiendo hace meses que sedesarme el swap con China ante lo que Milei y Caputo siempre respondieron fue podrían desarmarlo si Washington les otorga uno igual. La duda ahora es si Bessent exigirá su disolución, como condición para activar el swap de Estados Unidos.

Los anuncios de Bessent se dan un día después del encuentro de Milei con Trump, que afirmó que "Argentina no necesita un rescate" y limitó su respaldo a un gesto político muy fuerte, por ahora suficiente para calmar al mercado. El paquete anunciado es precisamente eso que negó Trump: un rescate (bailout) en toda la regla. Es probable que el presidente Trump eluda esa palabra porque sabe que las bases republicanas rechazan que se gasten recursos de los ciudadanos norteamericanos en rescatar otros países.

Bessent aseguró que están trabajando "para evitar una volatilidad excesiva" y prometió que el Tesoro "está listo para comprar bonos argentinos en dólares", aunque se cuidó de aclarar que lo hará "según las condiciones lo exijan". "Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda pública secundaria o primaria", insistió.

El secretario del Tesoro también sostuvo que está en contacto "con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina", pero nuevamente dejó en claro de que se concretarán "en caso de un resultado electoral positivo". Se entiende que, para Bessent, positivo es que gane Milei las elecciones.

El acuerdo anunciado en principio no requiere aprobación del Congreso de los Estados Unidos ni del Congreso de la Argentina, salvo que se concrete el nueva crédito "stand by" del Fondo de estabilización del Tesoro.

La compra de deuda argentina Estados Unidos puede ejecutarla sin mayores trámites parlamentarios. "En una primera parte el Tesoro podrían intervenir comprando globales ya emitidos como los GD 30, GD35, GD41 y eso posiblemente empuje sus cotizaciones hacia arriba", explicó a LPO un experimentado operador financiero.

Este puede ser un objetivo importante del paquete de ayuda. Como reveló LPO, el Tesoro suele intervenir en países en defensa de los intereses financieros de actores de Estados Unidos, como hizo en México, para recortar sus pérdidas ante una debacle o darles una ventana de tiempo para que vendan y salgan a mejores precios.

Del lado argentino, la apuesta del equipo económico es que con esta ayuda, el riesgo país baje a la franja de los 400 puntos básicos y así el año próximo puede regresar a los mercados voluntarios de deuda.

FUENTE Y FOTOS: La Política Online