/ / SÁENZ PEÑA: ENTREGARON TARJETAS SUBE ESTUDIANTIL EN COLEGIOS SECUNDARIOS

Se realizó un operativo de entrega de tarjetas SUBE Estudiantil en colegios secundarios. Durante la jornada del lunes se realizó un operativo de entrega de tarjetas SUBE para estudiantes de colegios secundarios de la ciudad. El mismo fue coordinado de forma conjunta entre el municipio, Regional Educativa y la Subsecretaría de Transporte de la provincia.

En la oportunidad, el intendente Bruno Cipolini destacó la posibilidad de acercar el trámite a los chicos para que conozcan los beneficios de poder obtener la SUBE Estudiantil, al tiempo que también conocen los ramales y recorridos del Transporte Municipal SPBus.

El próximo martes 23 de septiembre se realizará un nuevo operativo, por la mañana en la EES N°174 República de Honduras, a partir de las 08.30 horas, y por la tarde en la EEP N°789 Marta Hanacek de Lagraña, a partir de las 14.30.

Vale aclarar que la SUBE Estudiantil está destinada a alumnos de todos los niveles educativos (primario, secundario, universitario-terciario) y los interesados pueden tramitarla de lunes a viernes de 07.30 a 14.00 horas. Para ello deben concurrir con certificado de alumno regular, DNI físico y la presencia del alumno para realizar la foto. Con la SUBE estudiantil el estudiante accede a 40 boletos gratuitos de forma mensual.

Periodismo365