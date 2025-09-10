/ / SÁENZ PEÑA: POLICÍA Y MUNICIPIO CONTROLARON TALLERES DE MOTOS Y CHACARITAS. UNA FUE CLAUSURADA

Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que en el marco de los operativos de control una chacarita fue clausurada "por no poseer el libro de registros donde anotan lo que compran".

En el día de ayer y este miércoles por la mañana se practicaron las inspecciones mencionadas sobre distintos locales de la ciudad, donde dos talleres terminaron con actas labradas por falta de habilitación, en tanto que una de las tres chacaritas inspeccionadas terminó con la clausura del lugar.





En el lugar se encontraban presentes los Directores de la Policía y las autoridades municipales, quienes manifestaron que estos controles vienen a sumar a las tareas preventivas y de seguridad que se realizan diariamente. Remarcaron que los mismos van a continuar realizándose de manera permanente.

Periodismo365