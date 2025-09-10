/ / SÁENZ PEÑA: KAYAK CHACO CAPACITARÁ EN EL COMPLEJO ECOLÓGICO MUNICIPAL

Especialistas en la práctica de kayak volverán a brindarán una charla y realizarán demostraciones en el Complejo Ecológico Municipal.





El grupo Kayak Chaco ya visitó el Complejo en el mes enero donde ad honorem instruyeron sobre kayakismo. En esta oportunidad volverán a dar charlas e instruir a los interesados sobre la práctica de este deporte. También, se evaluarán los trabajos realizados en el Lago Sur del Complejo Ecológico, a fin de aproximarnos a su habilitación para las prácticas de deportes acuáticos no contaminantes.

Las charlas y prácticas se realizarán el día sábado por la tarde y domingo por la mañana, a la vera del Lago Sur del Complejo. Los interesados en asistir deben ingresar por el acceso tradicional del Complejo donde se les informará cómo llegar al Lago Sur. Las entradas son las habituales y con el abono de las mismas las personas podrán permanecer en el lugar todo el día de 07.00 a 18.30 horas. Quienes posean kayak podrán llegar al lugar con todos los elementos de seguridad, allí el Grupo Kayak Chaco le instruirá sobre las actividades a realizar.

Periodismo365



