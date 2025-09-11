/ / SECHEEP AVANZA CON EL PLAN DE CAPACITACIONES DE SU PERSONAL

En ese marco, en las últimas semanas, las jornadas de charlas, talleres y clases (tanto teóricas como prácticas) se realizaron en Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña, Los Frentones y General San Martín con la participación de agentes de más de 20 municipios. En lo que va del año, ya son 491 los agentes de la empresa que se instruyeron en diferentes temáticas que van desde la seguridad laboral, protección y el riesgo eléctrico, hasta tareas específicas en áreas técnicas, operativas, contables, administrativas e informáticas.

Los temas de las capacitaciones fueron: Higiene y Seguridad Laboral, Riesgo Eléctrico, Elementos de Protección Personal (EPP), Conocimientos Básicos en Subestaciones Transformadoras, Medicina Laboral y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), etcétera. “El plan de capacitación del personal tiene como objetivo brindar herramientas necesarias a los empleados para brindar un mejor servicio a la comunidad y lograr mayor seguridad y eficacia del recurso humano disponible”, señaló el vocal del Directorio de Secheep, Germán Perelli.

Desde el área de Recursos Humanos de Secheep informaron que en la capacitación llevada a cabo en Presidencia Roque Sáenz Peña, además de agentes de la ciudad termal, se capacitó a personal de Tres Isletas, La Tigra, La Clotilde y Napenay. En la jornada realizada en Los Frentones, participaron agentes del distrito anfitrión, Taco Pozo, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo y Avia Terai. De la capacitación llevada a cabo en Juan José Castelli participaron agentes de las localidades de El Impenetrable: Villa Río Bermejito, El Espinillo, Miraflores, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, El Sauzal, Fuerte Esperanza y Wichi. Finalmente, en la primera semana de septiembre, el cronograma de capacitación llegó a General San Martín, donde además del personal de dicha ciudad participaron agentes de distritos de la Gerencia Zonal Nordeste (Presidencia Roca, Pampa del Indio, Laguna Limpia, Ciervo Petiso y Colonias Unidas). Asimismo, se informó que la próxima capacitación, destinada a todo el personal de la Gerencia Zona Sur, se realizará mañana miércoles 10 de septiembre, en Villa Ángela.

Múltiples temáticas

Además de las temáticas mencionadas, el Plan de Capacitación del personal de Secheep abarca diferentes áreas, tanto operativas, como administrativas, técnicas, informáticas y contables. Además de las capacitaciones en Seguridad e Higiene Laboral, Primeros Auxilios, Riesgo Eléctrico y Conocimientos Básicos de Subestaciones Transformadoras se efectuaron otras jornadas con temáticas como el GIS SAR Módulo Master (Actualización de Carga de Datos), Tareas de Toma de Estado; Acciones en el Sistema GLM (Administrativo y Comercial), Módulo Visor Web; Microsoft 365 (Outlook, To Do, Teams, OneDrive); Contact Center, y servicio de atención al cliente y módulos de reclamos, entre otros.

“Para Secheep y para el Gobierno es muy importante que los trabajadores, tanto de la parte operativa como administrativa, se capaciten. Esa es la herramienta central para poder brindar cada día un servicio de mejor calidad a cada familia, en cada rincón de la provincia”, agregó Perelli.

Periodismo365