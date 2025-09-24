/ / TRIPLE FEMICIDIO EN FLORENCIO VARELA: CONFIRMAN QUE LOS CUERPOS HALLADOS SON DE LAS CHICAS DESAPARECIDAS. LA AUTORÍA APUNTA A UNA ORGANIZACIÓN NARCO

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, eran buscadas desde el viernes. Los cadáveres fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela.

Los tres cuerpos hallados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela son de las tres chicas que estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita, en La Matanza: Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15. Así lo confirmaron fuentes policiales, que señalaron que resta que sean reconocidos por familiares de las chicas. Asimismo, se informó que serán sometidos a una autopsia para determinar cómo las mataron.

Las tres jóvenes salieron de sus casas el viernes 19 de septiembre, en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar. Una cámara registró el momento en que subían al vehículo.

La camioneta blanca apareció incinerada

Los investigadores del caso dieron con los cuerpos de las chicas desaparecidas luego de analizar la información de los teléfonos celulares, indicó el ministro de Seguridad Javier Alonso. "Pudimos identificar el recorrido, que de Matanza pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela", puntualizó.

Respecto de la camioneta blanca a la que las jóvenes se subieron el viernes por la noche, Alonso detalló que "apareció incinerada a 100 metros de ese lugar (la casa donde hallaron los cadáveres) el día sábado".

"Estamos convencidos que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 11 y las 12 de la noche", completó el funcionario bonaerense y remarcó que están "muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores materiales e intelectuales " del triple femicidio.

Las familias ya reconocieron los cuerpos

Las familias de las jóvenes asesinadas ya reconocieron los cuerpos en la morgue judicial de Lomas de Zamora, confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. "Hoy a la mañana notificamos a las familias de los cuerpos encontrados ayer por la madrugada (...) recién en horas de la mañana pudimos identificar señas particulares, tatuajes y vestimentas", completó el funcionario.

Javier Alonso apunta a una una red de narcotráfico

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aseguró en conferencia de prensa desde Puente 12 que Morena, Brenda y Lara fueron víctimas de una "organización transnacional de narcotráfico" que "perpetró una estrategia para asesinarlas". A pesar del secreto de sumario que pesa sobre la causa, el funcionario adelanto: "Estamos muy avanzados en la trama de esta red".

Triple femicidio: un video clave para los investigadores

Un video grabado por cámaras de seguridad cerca de la rotonda del barrio La Tablada fue clave para rastrear y descubrir el paradero de las tres mujeres que estaban desaparecidas desde el viernes. Según las imágenes, las víctimas subieron a una camioneta blanca antes de su desaparición.

Los registros de las cámaras de seguridad fueron clave por dos motivos: el primero, como prueba que confirma que las tres chicas se subieron a la camioneta, y en segundo lugar, para rastrear con el sistema de videovigilancia el recorrido que realizó el vehículo.

Corte total en la rotonda de La Tablada

Familiares, vecinos y amigos de las chicas asesinadas en La Matanza realizan un corte total con quema de neumáticos en la rotonda de La Tablada tras la confirmación de la muerte de las jóvenes.

El operativo policial que confirmó el triple femicidio

Los operativos en Florencio Varela comenzaron el martes por la noche, allí se detectó la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas. A primera hora de este miércoles se conoció que uno de los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el segundo fue hallado calcinado dentro de una camioneta blanca, que tiene características similares a las que se habrían subido las chicas el pasado viernes, último día en el que fueron vistas. Poco después, en la misma vivienda se halló el tercer cadáver.

