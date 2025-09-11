/ / (video) CAMPANA: CERRÓ LA FÁBRICA DE MOTOS KTM Y DESPIDIÓ A SUS 50 TRABAJADORES

La empresa KTM del Grupo Simpa, cerró sus puertas este jueves dejando a más de 50 familias sin trabajo.

En una gacetilla de prensa ofrecida a los medios locales de parte de la Unión Obrera Metalúrgica: La empresa KTM del Grupo Simpa decidió cerrar intempestivamente sus puertas, sin previo aviso y sin cumplir con ningún procedimiento preventivo de crisis. Una vez más, estas patronales insensibles, envalentonadas con el gobierno de Javier Milei, actúan con total desprecio hacia sus trabajadores.





[AHORA] Tensión en el Parque Industrial de Campana: la fábrica de motos KTM, del Grupo Simpa, cerró y despidió a sus 50 empleados, y la UOM denunció que la empresa actuó "sin previo aviso" y no cumplió "con los procedimientos legales de prevención de crisis". https://t.co/dVzXsNw0rm pic.twitter.com/vi0uGFBNLC — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 11, 2025 La única justificación que dieron es que KTM quiere mandar las motos ya armadas, y con esa excusa se desprenden de 50 familias, dejando en la calle a 50 trabajadores de manera bochornosa. El Estado ausente no se lo impide y no protege el trabajo industrial. Olvidan que fueron justamente esos compañeros los que generaron las ganancias que les permitieron abrir una nueva planta en Pilar.

En Pilar, por ahora, la producción continúa, aunque conociendo las prácticas del Grupo Simpa, el futuro es incierto. Resulta llamativo y repudiable el silencio del intendente Sebastián Abella, quien lejos de solidarizarse con los trabajadores de su ciudad, elige callar. No es un detalle menor que Abella haya sido aliado político del presidente Javier Milei, principal responsable de esta política de destrucción industrial, y que además tenga relación directa con esta empresa al dedicarse a la venta de motos del mismo grupo.



Su silencio lo hace cómplice de esta situación que golpea a 50 familias de Campana. El gremio está asistiéndose a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de provincia y sosteniendo la presencia en la puerta de la planta de Campana, dando inicio a un conflicto que apenas comienza. FUENTE Y FOTOS: Campana Noticias - MULTIMEDIA: Facebook