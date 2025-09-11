/ / (video) CAMPANA: CERRÓ LA FÁBRICA DE MOTOS KTM Y DESPIDIÓ A SUS 50 TRABAJADORES

La empresa KTM del Grupo Simpa, cerró sus puertas este jueves dejando a más de 50 familias sin trabajo.
La UOM denunció el cierre intempestivo de la planta de KTM del Grupo Simpa en Campana, que dejó a 50 trabajadores en la calle sin previo aviso ni procedimiento legal. En un duro comunicado, acusaron a la empresa de actuar con desprecio hacia sus empleados, responsabilizaron al gobierno de Javier Milei por avalar estas políticas y cuestionaron el "silencio del intendente Sebastián Abella".
En una gacetilla de prensa ofrecida a los medios locales de parte de la Unión Obrera Metalúrgica: La empresa KTM del Grupo Simpa decidió cerrar intempestivamente sus puertas, sin previo aviso y sin cumplir con ningún procedimiento preventivo de crisis. Una vez más, estas patronales insensibles, envalentonadas con el gobierno de Javier Milei, actúan con total desprecio hacia sus trabajadores.
FUENTE Y FOTOS: Campana Noticias - MULTIMEDIA: Facebook