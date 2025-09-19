/ / (videos) UN MUERTO EN TREMENDO ACCIDENTE EN EL PUENTE ENTRE CHACO Y CORRIENTES

En la noche de este viernes, el Comisario General Fernando Romero, Jefe de la Policía del Chaco, confirmó a Periodismo365 que como consecuencia de las graves heridas sufridas en el accidente sobre el Puente Interprovincial "General Belgrano", falleció un hombre de 57 años de edad.

En primera instancia el hombre ingresó con politraumatismos y se hallaba con supervisión médica, pero con el transcurrir de las horas fue desmejorando y falleció alrededor de las 22.00 horas. En el impactante choque en cadena en el puente entre Chaco y Corrientes, siete automóviles y cuatro camiones quedaron varados sobre el puente. Hubo tres heridos, uno de ellos de gravedad que lamentablemente falleció esta noche.

















Se informó de dicha novedad al Dr. Víctor Reccio, Fiscal en turno, quien dispuso que el cadáver sea entregado a los familiares para los fines póstumos. El conductor del camión Volvo fue notificado de su aprehensión e identificado en el Departamento Antecedentes Personales. Se dio intervención al Médico policial en turno. Permanece demorado en Comisaría 1º de Barranqueras, en la causa por "Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito".

En grabaciones de seguridad quedó registrado el momento exacto del primer impacto. Más de una docena de vehículos quedaron inmovilizados este viernes sobre el puente General Belgrano, que une a las provincias de Chaco y Corrientes, cuando se produjo un choque en cadena del que participaron automóviles y camiones y que provocó heridas a tres personas.

El accidente, que según fuentes policiales habría sido generado por un camión que se quedó sin frenos, ocurrió a las 16.08 de este viernes, del lado chaqueño, cerca del barrio San Pedro Pescador. La hora exacta del inicio de la colisión se conoció por los videos de las cámaras de seguridad del puente que mostraron cómo comenzó la secuencia que generó destrozos variados.

Las autoridades estimaron que iban a demorar unas cuatro horas para normalizar la situación dado que además de la asistencia médica y policial, tendrán que limpiar la calzada porque algunos vehículos perdieron combustible.

En medio un vehículo utilitario blanco había volcado, sobre una de las márgenes del puente y quedó de costado haciendo equilibrio casi al borde del precipicio. Ambulancias, bomberos, patrulleros policiales y de Gendarmería Nacional concurrieron de urgencia al lugar para asistir a personas que habían quedado atrapadas en los vehículos y trasladar a los heridos.

La congestión vehicular generada por el choque se ubicaba a la altura del kilómetro 2,2 del puente General Belgrano, un cruce vital en la región dado que comunica a las capitales de las dos provincias, Resistencia y Corrientes, y es utilizado a diario por miles de personas que van desde un lado al otro para trabajar, comerciar o estudiar.

Los servicios de asistencia médica de urgencia informaron que revisaron al menos a ocho personas por diferentes lesiones, especialmente los llamados latigazos generados por la frenada brusca producto del choque. Asimismo, precisaron que tres de ellos debieron ser traslados a hospitales de la región y remarcaron que uno de esos pacientes era el que revestía mayor gravedad.

Ante los inconvenientes que generaba la colisión múltiple las autoridades de las dos provincias recomendaron a la población evitar circular por la zona, dado que se estima que entre las pericias, la remoción de vehículos volcados y la limpieza el tránsito no iba a reanudarse sobre el puente hasta altas horas de la noche.

FUENTE, MULTIMEDIA Y FOTOS: Clarín - Periodismo365