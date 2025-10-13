/ / AVIA TERAI - CONMOCIÓN: HALLARON MUERTA A GABRIELA BARRIOS, LA JOVEN QUE ERA BUSCADA DESDE ESTA MADRUGADA

Efectivos de la Policía del Chaco, hallaron cuerpo sin vida de Gabriela Barrios. Estaba en el interior de un pozo negro en el domicilio del detenido Jesús Salvatierra, ubicado en el Barrio Sur de Avia Terai. La joven era intensamente buscada desde las 03.00 horas de la madrugada de este lunes, momento que su madre realizó la denuncia en sede policial. Hay un detenido hasta el momento. La Policía trabaja para esclarecer los motivos del crimen.

A las 06.00 horas de la mañana se procedió a la detención de Bruno Jesús Salvatierra (33), changarín, domiciliado en el Barrio Sur, ciudadano con quién se la vio por última vez a la joven desaparecida; y se logró la conducción de tres hombres de 35, 39 y otro sin especificar edad que momentos antes se encontraban con la joven, como también a la concubina de Salvatierra; una mujer de 31 años.

Se les recibió declaración testimonial a todos en relación al presente hecho. Vale hacer constar que en calle 5 entre 14 y 16 barrio Sur, en el predio donde se halla una vivienda abandonada se encontró una motocicleta totalmente quemada, marca Corven Energy, siendo la misma en la que circulaba Gabriela Barrios. También distante a 8 metros en el mismo predio se encontraron dos medias de distintos pares color oscura. Se realiza correspondiente Acta en el lugar y se dio intervención a la División Criminalística Policial Sáenz Peña, División infantería Sáenz Peña y División Investigaciones Sáenz Peña. Se procedió Secuestro de la motocicleta y las medias.









En esas circunstancias se intensificó el trabajo de campo en el lugar del hallazgo de la motocicleta utilizada por la desaparecida, dónde personal idóneo ingresó a un pozo de 12 metros de profundidad arrojando resultado negativo. Se recorrieron las quintas aledañas, con personal de a pie, cabalgante y vehículo aéreo no tripulado (Drone). Se procedió a solicitar Orden de Allanamiento para el domicilio de Jesús Salvatierra quien fue trasladado desde la Comisaría Avñia Terai para la intervención del médico forense.





Se procedió al rastrillaje a pie, en conjunto con Personal de Canes, cómo así se utilizó Vehículo Aéreo no Tripulado (Dron térmico) en zona boscosa 500 metros a la redonda del lugar donde fue vista por última vez la joven, como así también dónde se encontró su motocicleta quemada.

Aproximadamente a las 13.20 horas la Policía informó que hallaron el cadáver de Gabriela Barrios en el interior de un pozo negro ubicado en la parte posterior del domicilio del detenido Jesús Salvatierra. El Fiscal ordenó que el cadáver sea trasladado al IMCIF de Resistencia. La concubina del único detenido permanece en carácter de "demorada" en sede policial.

Periodismo365



