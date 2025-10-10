/ / CHACO - UN JUBILADO GANÓ $218 MILLONES EN LA QUINIELA POCEADA: PIENSA AYUDAR A SU FAMILIA

Un jubilado oriundo de General Vedia pasó por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo un premio de 218 millones de pesos gracias a un ticket automático que le permitió ser el único ganador durante el sorteo de la Quiniela Poceada del pasado 4 de octubre.

Sus números de la suerte fueron el 03, 31, 36, 49 y 55 producto de una combinación automática que le permitió ser el único en sumar los cinco aciertos durante la edición del sábado 4 octubre. “Es una alegría enorme”, dijo el flamante ganador que se alzó así con un pozo acumulado de 218.784.059 pesos, con el cual aseveró que tiene pensado “pagar cuentas y ayudar a mi familia”.

Periodismo365