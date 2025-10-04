/ / SÁENZ PEÑA: ROBARON UN CAMIÓN MUNICIPAL. APARECIÓ EN FONTANA

Se trata de un camión marca Mercedes Benz, modelo Atron, dominio IUV-466, con Batea, dominio PGF-872, perteneciente a la Municipalidad de Sáenz Peña. Fue robado esta mañana en nuestra ciudad y los investigadores, a través del GPS, lo detectaron en Fontana; en el Gran Resistencia. Hay un detenido oriundo del Barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Se procedió a reenviar un link de geolocalización a través de WhatsApp, mediante el cual se logró la ubicación actual del camión mencionado. En esas circunstancias, el transporte fue interceptado por los policías en Avenida 25 de mayo N° 4951, Fontana.

Su conductor, A.R.F., de 40 años de edad, domiciliado en el Barrio San Cayetano de nuestra ciudad, quedó detenido. Se procedió al formal secuestro del rodado y a la conducción del chofer a la División Medicina Legal y luego a la Comisaría 1° de Fontana.

Periodismo365



