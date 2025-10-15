/ / COLONIA ABORIGEN: SE REALIZÓ UN NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL

La jornada tuvo como objetivo acercar atención médica general y especializada a los vecinos, reforzando la presencia del sistema de salud en el interior provincial. Se brindaron servicios de medicina clínica, cardiología, ginecología, obstetricia, nutrición, laboratorio, ecografía, enfermería y odontología, garantizando un abordaje integral y accesible.

El operativo contó con el acompañamiento del Programa Mujer + Salud y el Programa Municipal de Salud de Sáenz Peña, en una acción conjunta que busca promover la prevención, detección temprana y el cuidado integral de la salud.









Estas actividades forman parte de la estrategia del Ministerio de Salud para fortalecer el trabajo territorial, priorizando el acceso equitativo y la cercanía de los servicios sanitarios a cada comunidad chaqueña. El Gobierno del Chaco sigue impulsando la atención a lo largo y a lo ancho de la provincia.

Periodismo365