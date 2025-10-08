/ / CORRIENTES: GENDARMERÍA DECOMISÓ 950 KILOS DE PESCADOS A VENDEDORES POR FALTA DE FACTURA

Los gendarmes decomisaron 950 kilos de pescados que eran trasladados en un vehículo. Se trata de 481 tarariras, 50 bogas, 30 filetes y 14 dorados de distintos tamaños.

Ayer, los efectivos de la Sección “Itá Ibaté” dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó” detuvieron la marcha de un vehículo sobre la intersección de las Rutas Nacional N° 12 y N °118, en el Departamento de General Paz.

Al momento de la inspección, los funcionarios percibieron un fuerte olor, del cual pudieron constatar que se trataba de un cargamento de especies ícticas: 421 tarariras, 50 bogas, 30 filetes tarariras y 14 dorados de diferentes tamaños con un peso total de 950 kilos. La Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes dispuso el secuestro de mercadería debido a que no era llevado bajo las medidas y cuidados correspondientes.

Periodismo365