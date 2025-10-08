/ / CORRIENTES: GENDARMERÍA DECOMISÓ 950 KILOS DE PESCADOS A VENDEDORES POR FALTA DE FACTURA

Los gendarmes decomisaron 950 kilos de pescados que eran trasladados en un vehículo. Se trata de 481 tarariras, 50 bogas, 30 filetes y 14 dorados de distintos tamaños.
El conductor no poseía ninguna documentación que habilite el transporte de la mercadería.
Ayer, los efectivos de la Sección “Itá Ibaté” dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó” detuvieron la marcha de un vehículo sobre la intersección de las Rutas Nacional N° 12 y N °118, en el Departamento de General Paz.
Al momento de la inspección, los funcionarios percibieron un fuerte olor, del cual pudieron constatar que se trataba de un cargamento de especies ícticas: 421 tarariras, 50 bogas, 30 filetes tarariras y 14 dorados de diferentes tamaños con un peso total de 950 kilos. La Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes dispuso el secuestro de mercadería debido a que no era llevado bajo las medidas y cuidados correspondientes.
Periodismo365