/ / DETUVIERON A FRED MACHADO: YA ESTÁ EN UNA CÁRCEL DE VIEDMA Y SERÁ EXTRADITADO A EEUU

“Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico”, indicó Presidencia en un comunicado, aunque sin mencionar nada sobre el vínculo con su ahora exprimer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA).

Machado es acusado y buscado por la Justicia estadounidense desde 2021 por delitos vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero, estafa, y financiar con fondos no declarados la campaña presidencial de 2019 de Espert.

La Corte Suprema declaró “procedente” el pedido de extradición, y el Gobierno confirmó que realizará los pasos necesarios. “Argentina coopera en la lucha contra el narcotráfico”, asumió. El empresario Federico “Fred” Machado fue detenido por la Policía Federal en su vivienda de Viedma, Río Negro, tras la orden de extradición emitida por la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, restan detalles para que Machado enfrente cargos por narcotráfico y fraude.

El Gobierno nacional, por su parte, confirmó que comenzó con los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar su envío a Estados Unidos, donde será juzgado. “Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico”, indicó Presidencia en un comunicado.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado, según pudo confirmar Noticias Argentinas de fuentes policiales.

Que ratificó la Corte Suprema

La decisión del máximo tribunal, comunicada este martes, declaró “procedente” el pedido de extradición solicitado por la justicia norteamericana. Con ese fallo, la Corte dejó la definición final en manos del Poder Ejecutivo, que ahora instruyó a la Cancillería para avanzar con las gestiones formales.

“El Juzgado Federal N° 2 de Neuquén resolvió declarar procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser juzgado”, señala el escrito judicial. Asimismo, solicitó seguridades al “Estado Requirente que se computará el tiempo de privación de libertad que demande este proceso, como si lo hubiese sufrido durante el curso del proceso que motivó el requerimiento”, se añadió en el documento.

Comunicado del Gobierno argentino

El Gobierno “ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, indicó la administración de Javier Milei.

El Presidente instruyó a “la Cancillería, a la Secretaria Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley”.

FUENTE Y FOTOS: NA - Los Andes











