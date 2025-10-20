/ / EL GOBIERNO NACIONAL MANDÓ A FUNCIONARIOS AL CARIBE CON PASAJE EN PRIMERA Y UN HOTEL CINCO ESTRELLAS DE 600 DÓLARES

La casta está en la Rosada. En medio del ajuste y el discurso de austeridad del gobierno de Javier Milei estalló un escándalo por el viaje de cinco altos funcionarios, encabezados por Fernando Brun, a la paradisíaca y diminuta isla de San Cristóbal y Nieves, en el Caribe.

Según trascendió, el viaje se realizó entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre. Junto a Brun viajaron el director Nacional de Cooperación Internacional, Mateo Estreme; el embajador en Barbados, Ciro Ciliberto; el Director de Integración Económica, Marcos Stancanelli, y el Subsecretario de Agricultura, Manuel Chiappe.

Desde Cancillería confirmaron que solo Brun utilizó un pasaje en clase business, que costó cerca de 10.000 dólares, por tener “rango de secretario de Estado”. A esto se suman los viáticos de más de 350 dólares por día para cada uno de los cinco funcionarios y el alojamiento en el lujoso “St. Kitts Marriott Beach Resort”.

