/ / ENCUESTAS REVELAN QUE FUERZA PATRIA SUPERA A LA LIBERTAD AVANZA POR MÁS DE 10 PUNTOS EN TERRITORIO BONAERENSE

Dos relevamientos de opinión, elaborados por Zuban Córdoba y Asociados y Nueva Comunicación, coinciden en que el oficialismo libertario no logra remontar la intención de voto en el principal distrito del país, pese al reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli como primer candidato a diputado.

De acuerdo con el informe de Zuban Córdoba y Asociados, realizado entre el 8 y el 10 de octubre, Fuerza Patria alcanza un 44% de intención de voto, contra un 33,5% de La Libertad Avanza en alianza con el PRO. El estudio detalla que el reemplazo de Espert por Santilli “tuvo un impacto casi nulo”, ya que la mayoría de los encuestados aseguró que su decisión electoral no se modificó tras el escándalo que involucró al exdiputado.

En la misma línea, la consultora Nueva Comunicación registró una ventaja de 14,8 puntos en la intención de voto a favor del peronismo bonaerense: 43,1% para Fuerza Patria y 28,3% para el oficialismo. El sondeo también muestra un fuerte rechazo hacia la gestión de Javier Milei, con un 65,9% de opiniones negativas, frente a un 31,9% de valoración positiva.

El intento del Gobierno por relanzar su campaña en la provincia con la figura de Santilli no logra revertir la tendencia. Según Zuban Córdoba, el candidato carga con una imagen negativa del 57,2%, mientras que Taiana, su principal rival, conserva una valoración positiva cercana al 50%, consolidando su posición como el favorito rumbo a las elecciones.

Ambos relevamientos exhiben un panorama complejo para La Libertad Avanza en el distrito más poblado del país. A menos de un mes de los comicios, el oficialismo enfrenta una brecha sostenida en las encuestas y un electorado que, según los analistas, “ya tiene su voto decidido”.

