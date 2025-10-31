En los últimos días se confirmó la desvinculación de un importante grupo de trabajadores; algunos con más de 25 años de antigüedad en la firma. Fuentes confirmaron a Diario El Argentino que en la semana que comienza se confirmará una nueva tanda de empleados que abandonarán su puesto.

Días atrás, la firma Unilever en Gualeguaychú comenzó a ofrecer la posibilidad de retiros voluntarios a los trabajadores de mayor antigüedad. Algunas versiones aseguran que en la semana que empieza, se concretarán nuevas desvinculaciones, aunque, hasta el momento se desconoce el número de empleados que darán un paso al costado.

Desde el Sindicato que nuclea a estos trabajadores le quitaron importancia a la pérdida de fuentes laborales y aseguraron que “no hay despidos”, agradecieron el interés en el tema y prefirieron no dar mayores explicaciones.

Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron a EL ARGENTINO que las desvinculaciones por retiros voluntarios continuarán aumentando la cifra, en los próximos días. En tanto, desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Gualeguaychú advirtieron la misma problemática en el Hipermercado Carrefour.

En su página web oficial (secgchu.org) publicaron: “Exigimos la preservación de las fuentes laborales. El Federación Argentina de Empleados de Comercio exige que se preserven las fuentes laborales ante la posible venta del supermercado Carrefour”.

Asimismo, solicitaron “a la compañía, mantener el compromiso asumido en el acuerdo suscripto entre Carrefour Argentina y UNI Global Unión, organización internacional de la cual el Sindicato forma parte”.

“Además, destacamos la importancia de sostener los principios de diálogo social, respeto por la diversidad y los derechos fundamentales en el trabajo en un contexto que requiere transparencia y responsabilidad empresarial”, escribieron en su petitorio. Finalmente, expresaron una “profunda preocupación ante una situación que ha generado incertidumbre entre los trabajadores del sector”.

Cifras que preocupan en Entre Ríos

Según datos publicados en informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se advierte que Entre Ríos perdió 658 empresas y casi 10.000 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2025. De esta manera, se revela un marcado deterioro del empleo formal y del tejido empresarial en la provincia de Entre Ríos durante los últimos veinte meses.

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 la provincia registró una pérdida neta de 658 empleadores, lo que representa una contracción del 3,8% en la cantidad de empresas.

En el mismo período, se destruyeron 9.992 puestos de trabajo registrados, una caída del 3,6%. El sector más afectado en términos de cierre de empresas fue el Comercio (con 161 empleadores menos), mientras que, en términos porcentuales, los Servicios Artísticos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento lideraron la caída (-15,4%).

En cuanto al empleo, el sector público (Administración Pública, Defensa y Seguridad Social) fue el más golpeado, con una reducción de 45.719 puestos, aunque el informe aclara que este descenso coincide con un aumento masivo de 43.992 trabajadores en el sector de Enseñanza, lo que sugiere una reclasificación administrativa.

La construcción también mostró una fuerte contracción, con una pérdida del 36,2% de sus trabajadores. Por tamaño de empresa, las PyMEs (hasta 500 trabajadores) concentraron el 99,7% de los cierres de empresas y el 54,4% de la pérdida de puestos de trabajo, evidenciando el mayor impacto de la crisis en las empresas de menor porte.

