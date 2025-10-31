La CGT reunió a su mesa chica y no terminó de saldar su interna, pero definió que resistirá la Reforma Laboral en el congreso, en la Justicia y en la calle.

“Hubo discursos contra el Gobierno y defensa de los derechos laborales, todo en esa línea”, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes del encuentro que se extendió por más de tres horas y se llevó a cabo en la sede de la UOCRA.

Los dirigentes sindicales, encabezados por los triunviros Héctor Daer y Octavio Arguello, además del anfitrión Gerardo Martínez, ratificaron además que, más allá del cambio de nombres en el triunvirato, la central va a “plantarse” frente al Gobierno ante el debate por las reformas laboral y tributaria.

De hecho se coincidió en impulsar un mix de acciones que incluyen la negociación en el Consejo de Mayo, los contactos con los gobernadores y los legisladores, la eventual impugnación ante la Justicia y no se descarta la realización de medidas de fuerza.

Daer había adelantado en los últimos días que la central obrera rechazará la reforma laboral si es para “retroceder” en los derechos adquiridos. “Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció Daer en declaraciones radiales.

En cuanto a la renovación de autoridades, el 5 de noviembre se llevará a cabo el congreso cegetista en el estadio Obras Sanitarias, en un encuentro para el que se posicionan figuran Jorge Sola, jefe del gremio del Seguro y quien actualmente ocupa la vocería de la CGT; Cristian Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales, entre otros.

Se trata de una convocatoria sobre la que, de todos modos, ninguna de las partes puede arriesgar ni los resultados ni la dinámica: no se sabe si será exprés o si los jefes sindicales estarán encerrados todo el día para arribar a una decisión.

También hay dudas respecto de si la renovación de autoridades replicará el modelo de triunvirato: dirigentes como Sola o como Juan Carlos Schmidt, ex triunviro y jefe de la CATT, quieren volver al unicato.

Según pudo saber esta agencia, si no hubiera acuerdos sobre ese punto los sectores más combativos no descartan presentar listas propias de congresales y que la conducción de la nueva CGT se elija por el voto de los afiliados.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales - Noticias Argentinas