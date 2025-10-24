/ / IPRODICH CAPACITA SOBRE BOLETA ÚNICA DE PAPEL (BUP) Y MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD ELECTORAL 2025 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De cara a las Elecciones Legislativas Nacionales del domingo 26 de octubre, donde se votará para renovar bancas de diputados y senadores nacionales, IPRODICH junto al Tribunal Electoral capacitamos a los ciudadanos sobre los derechos que se deben respetar de las personas con discapacidad:

-Vas a tener 2 categorías de cargos a elegir (Diputados, y Senadores Nacionales).

-En cada categoría deberás marcar en el cuadrante de tu candidato/partido a elegir.

Cabina de Votación Accesible

-El elector que lo necesite puede solicitar usar la Cabina de Votación Accesible, la autoridad de mesa deberá acercarse con la urna al lugar dispuesto, y el elector puede emitir sufragio sin afectar la validez de su voto.

-Está ubicada cerca de la entrada principal, evitando escaleras o pasillos estrechos.

-Tiene mayor amplitud para permitir el ingreso de sillas de ruedas o acompañantes.

Prioridad de Voto

-Podés votar sin hacer fila.

-Pedile a la autoridad de mesa que te permita votar sin esperar.

Voto Asistido

-Podés acercarte a la cabina de votación con una persona de tu confianza.

-Podés pedirle asistencia a la autoridad de mesa.

Perro de Asistencia

-Si te acompaña un perro guía puede entrar con vos al establecimiento y a la cabina de votación.

Cada escuela contará con una carpeta accesible que podrá ser solicitada al presidente de mesa: Incluye la plantilla Braille con estructura de la BUP

Explicación en macro tipo (letra ampliada)

Código QR con audio explicativo.

Plantilla Guía

-Podés pedirle a la autoridad de mesa una plantilla guía para firmar el padrón.

-También puede firmar en tu lugar si lo necesitás.

Podés solicitar la plantilla guía para marcar la Boleta Única de Papel (BUP).

Periodismo365