/ / MILEI EN RESISTENCIA: "NO AFLOJEN, ESTA VEZ EL ESFUERZO VALE LA PENA"

Con apoyo de Zdero y fuerte operativo de seguridad. El mandatario nacional continuará su gira por Corrientes, donde encabezará otro acto junto a Virginia Gallardo, candidata de La Libertad Avanza en esa provincia.

Con una sensación térmica cercana a los 36ºC, vestido de negro con campera de cuero y con casi dos horas de retraso, cerca de las 11,57 de este sábado caluroso, el líder libertario arribó al céntrico espacio verde capitalino. Unos 40 minutos antes, el presidente de la Nación –junto a su hermana Karina Milei- aterrizó en el aeropuerto internacional Resistencia donde fue recibido por el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora Silvana Schneider, mientras que la comitiva presidencial –escoltada por varios móviles de las fuerzas federales- partió a las 11,35 hacia el centro de la capital provincial.

Luego, Milei y Zdero llegaron a la plaza colmada de adherentes y simpatizantes por avenida Paraguay para dar inicio al acto político en apoyo a los candidatos a legisladores nacional de la alianza oficialista La Libertad Avanza Chaco de cara al 26 de octubre. Apenas arribó, saludó desde la camioneta y luego se bajó en la esquina de French para tomar contacto directo con la multitud que lo aguardaba en el lugar.

Milei aprovechó la jornada para reforzar su respaldo a los candidatos chaqueños de su espacio y mostrar sintonía con el gobierno provincial. Cerca de las 12,15 y tras el discurso de Milei, comenzó la desconcentración de la plaza pública.

La previa

Poco después de las 9 de este sábado, cientos de personas se congregaron en la plaza Belgrano en la previa del acto político del presidente, quien estuvo acompañado por los candidatos locales de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Desde el gobierno provincial, se dispuso un fuerte operativo de seguridad que incluyó vallado de calles en los alrededores y mucha presencia de efectivos de distintas fuerzas.

La actividad se desarrolló en un clima de expectativa y fuerte presencia de seguridad. Desde la madrugada, la Policía del Chaco y el grupo antiexplosivos realizaron inspecciones preventivas en la zona céntrica, mientras que se dispusieron cortes de tránsito y controles en los accesos.

El mandatario nacional estuvo acompañado por Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, postulantes al Senado de la Nación, y Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero, candidatos a la Cámara de Diputados, todos integrantes de la Alianza La Libertad Avanza Lista 503. Tras la actividad en Resistencia, Milei tiene previsto trasladarse a Corrientes antes de regresar a Buenos Aires.

En paralelo, sectores gremiales y sociales que integran la Multisectorial local se manifestaron en rechazo a su visita, denunciando el impacto del modelo libertario sobre jubilados y trabajadores estatales. Se trató de la segunda visita de Milei al Chaco, ambas sin carácter oficial. La primera ocasión fue con motivo de la inauguración de un megatemplo evangélico, mientras que la de hoy se enmarcó en un acto político frente a la sede de la UTN Resistencia, junto al movimiento "Fuerzas del Cielo", en apoyo a los candidatos locales.

FUENTE Y FOTOS: Norte