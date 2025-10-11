/ / RUTA 16 - NAPENAY: INTENTÓ DARSE A LA FUGA CON 64 KILOS DE COCA OCULTOS EN SU VEHÍCULO

El rodado, al advertir la presencia de los gendarmes en la Base de Patrulla “Río Muerto”, embistió el control para evitar la requisa. En consecuencia, ante la posible comisión de un hecho delictivo y mediante un seguimiento controlado, fue interceptado por los uniformados en el acceso a la localidad de Napenay.

Inmediatamente, al estar frente a una posible comisión de un hecho delictivo, personal del Escuadrón 1 desplegó un seguimiento controlado, logrando interceptar al rodado en el acceso a la localidad chaqueña de Napenay.

Luego de asegurar la zona y ante la presencia de testigos, los gendarmes procedieron al registro del vehículo, constatando en su interior gran cantidad de paquetes rectangulares y bolsas verdes transparentes, conteniendo 64 kilos de hojas de coca en su estado natural. El Juzgado Federal de Sáenz Peña, magistrado interviniente, dispuso el secuestro de la totalidad de los vegetales, por incurrir en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Periodismo365