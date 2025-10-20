/ / PRODUCTORES ALGODONEROS CHAQUEÑOS ACCEDERÁN A SEMILLAS CERTIFICADAS CON UNA BONIFICACIÓN DEL 60%

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, pondrá a disposición de los productores algodoneros registrados en el SIPACH (Sistema Informático de Productores Agrícolas Chaqueños) la posibilidad de adquirir bolsas de semillas certificadas, fiscalizadas y de primera multiplicación, bonificadas en un 60 % del valor del mercado ( de lista) para que los mismos puedan encarar la siembra del cultivo del textil en la actual campaña (2025/2026).

Esta asistencia, que parte de un convenio celebrado por la cartera productiva chaqueña con la firma GENSUS S.A., contempla a un total de 660 productores algodoneros con posibilidades de acceder a la misma, con un corte para la asistencia de hasta 100 hectáreas.

Las bolsas de semillas estarán a disposición a un precio bonificado de 36,50 dólares más IVA, lo cual representa una bonificación en el precio del 60% de lista. En esta semana se darán a conocer los pasos o trámites que deberán realizar los productores algodoneros para acceder a este beneficio.

Periodismo365



