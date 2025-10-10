/ / CRUCE DE RUTAS 16 Y 4 - QUITILIPI: COMBI DEL GRUPO LA PREVIA CHOCÓ CONTRA UN CABALLO SUELTO. AFORTUNADAMENTE SÓLO HERIDOS LEVES

El vehículo trasladaba a los músicos hacia la edición 2025 de la Expo Feria de Colectividades que se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en el predio de Ferichaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña; y esta noche están incluidos en la grilla de artistas. El violento impacto dejó uno de los músicos con heridas leves y el equino muerto al costado de la Ruta.
Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 21.30 horas de este viernes, efectivos de la Comisaría de Quitilipi fueron alertados que en el cruce de Ruta Nacional Nº 16 y Ruta Provincial Nº 4 se produjo un accidente de tránsito entre una combi del grupo musical La Previa, contra un equino suelto sobre la cinta asfáltica.
Llegó hasta el lugar una Ambulancia del Hospital local que trasladó a un integrante del conjunto con cortes en su rostro. Interviene el Juzgado de Paz local, la Policía Rural de Machagai y la División Criminalística.
Periodismo365