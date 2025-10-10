/ / CRUCE DE RUTAS 16 Y 4 - QUITILIPI: COMBI DEL GRUPO LA PREVIA CHOCÓ CONTRA UN CABALLO SUELTO. AFORTUNADAMENTE SÓLO HERIDOS LEVES

El vehículo trasladaba a los músicos hacia la edición 2025 de la Expo Feria de Colectividades que se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en el predio de Ferichaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña; y esta noche están incluidos en la grilla de artistas. El violento impacto dejó uno de los músicos con heridas leves y el equino muerto al costado de la Ruta.

Llegó hasta el lugar una Ambulancia del Hospital local que trasladó a un integrante del conjunto con cortes en su rostro. Interviene el Juzgado de Paz local, la Policía Rural de Machagai y la División Criminalística.

Periodismo365















