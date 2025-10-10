/ / SÁENZ PEÑA - "BUEN SOBRINO": ROBÓ Y VENDIÓ EL TECHO DE LA CASA DE SU TÍO

En la tarde de este viernes, un delincuente fue atrapado por la Policía luego de ser denunciado por su tío. El hombre, al regresar a su casa se sorprendió al notar que faltaba parte del techo de la vivienda. Inmediatamente sospechó de su sobrino, que al ser detenido por la Policía reveló que había desmantelado el techo y vendido las chapas. Los uniformados pudieron recuperar lo robado.











Al respecto, fuentes policiales informaron que hoy a las 13.30 horas, un hombre de 45 años; domiciliado en el Barrio Matadero, denunció que le habían robado las chapas del techo de una de las habitaciones de su casa, sospechando de su sobrino.









Tras algunas averiguaciones, los efectivos pudieron determinar que las chapas habían sido vendidas a alias "Gordo", en el Barrio Sáenz Peña. El sujeto entregó de forma voluntaria las 4 chapas de zinc que fueran denunciadas, en buen estado de uso y conservación, procediéndose al secuestro de las mismas.





Más tarde se logró la detención del acusado, un individuo de 30 años domiciliado en el Barrio Mitre, quien quiso darse a la fuga pero fue reducido por los policías. El Fiscal en turno dispuso la detención en la causa por "Supuesto Robo".

Periodismo365