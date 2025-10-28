El Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, a cargo de la forestación y parquización de las avenidas, concentró sus esfuerzos en las cuadras de la fuente de la Avenida 33 y aledañas.

De allí que que el esfuerzo sea mayor, dado que se hace la nutrición previa de la tierra antes de plantar las especies arbóreas. Se plantaron tipas, chivatos y plantas decorativas y se dejaron los pozos preparados para continuar con la tarea en días venideros.

A lo largo de la semana el Plan plantó un buen lote de lapachos amarillos. Se recuerda que el diseño de la avenida 33 fue realizado por arquitectos del Estudio Thays de Buenos Aires que nos visitaron en 2008.





El camino en diagonal corresponde a la idea de internarse en el monte y los árboles plantados corresponden a todas las especies autóctonas e introducidas que se dan en la zona. Con el objetivo de plantar en tierra fértil se aprovechó el rico contenido de una paca digestora que se halla en el mencionado lugar.

