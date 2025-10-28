La Municipalidad de Sáenz Peña, junto al Gobierno Provincial presentaron el Aula Taller Móvil, un espacio de formación donde se dictarán cursos de perfeccionamiento en oficios textiles y de marroquinería. Los mismos están destinados a emprendedores locales que buscan fortalecer sus conocimientos y mejorar la calidad de sus productos.

Del acto de presentación participaron la coordinadora de Emprendimiento de la Provincia, Sonia Pereyra; el subsecretario de Emprendedurismo, Federico Budiño; el secretario de Desarrollo Local del Municipio, Martín Sobol; y autoridades de la Secretaría de Gestión y Promoción Educativa del Municipio.

Durante la actividad, Sonia Pereyra expresó:

“Estamos muy contentos con la realización de esta iniciativa. Venimos de Villa Berthet con un éxito rotundo y nos llena de orgullo continuar con este tipo de acciones que impulsa el gobernador Leandro Zdero. El objetivo es mejorar el nivel de los emprendedores, fortalecer la comercialización de sus productos y prepararlos para la Bienal 2026”.

Por su parte, Federico Budiño señaló que "este es un trayecto que recorre toda la provincia y viene siendo un verdadero éxito. Agradecemos al Municipio y a la comunidad emprendedora de Sáenz Peña, que demuestra muchas ganas de progresar. Estas capacitaciones surgen de la necesidad de acompañar y brindar nuevas herramientas a quienes apuestan al trabajo y al crecimiento local”.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Local, Martín Sobol, destacó:

“Es muy importante que nuestros emprendedores sigan profesionalizándose, conozcan de cerca las maquinarias y los procesos productivos, y puedan desarrollar proyectos que generen empleo y fortalezcan la economía local”.

