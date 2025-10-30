Ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) visitaron el Hospital Escuela Veterinario UNCAUS para realizar mediciones de radiodosimetría.

El responsable del área de Mantenimiento de la Universidad Nacional del Chaco Austral, ingeniero Aldo Alberto Pastor, y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Resistencia (UTN-FRRe), ingeniero Jorge Alejandro De Pedro, acordaron suscribir un Convenio Específico de Colaboración. El convenio tiene como objetivo establecer las basespara la realización conjunta de actividades específicas de asistencia técnica o extensión, orientadas a temáticas vinculadas al ambiente, el desarrollo sostenible, la educación ambiental y cualquier otro eje de interés común entre ambas instituciones.

Para llevar a cabo este trabajo conjunto se visitó el Hospital Escuela Veterinario de la UNCAUS, y los ingenieros César Flores y Marcelo Cóceres del laboratorio de Radiodosimetría UTN-FRRe llevaron a cabo la evaluación y medición de radiación en las instalaciones destinadas al uso de equipos generadores de rayos X, con el objetivo de garantizar la seguridad radiológica de los espacios donde se llevarán a cabo prácticas de diagnóstico veterinario, para la seguridad de quienes harán uso de dichas instalaciones.

Podrán participar en las actividades previstas los estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas o personal técnico perteneciente a cualquiera de las partes, conforme a los requisitos que se establezcan para cada actividad y en concordancia con los objetivos del presente acuerdo.

Periodismo365



