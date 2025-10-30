Con recursos propios, la nueva maquinaria refuerza la operatividad del Puerto y el servicio que se brinda al sector empresarial e industrial.

Durante el acto, Schneider destacó la importancia estratégica del Puerto para el desarrollo económico de la provincia. “Estamos en la dirección correcta que nos marca el Gobernador Zdero: hoy vuelven a ver a la provincia del Chaco dentro de ese radar necesario para el desarrollo productivo que tanto nos merecemos”, expresó.

Asimismo, valoró los avances logrados en la reactivación portuaria. “Ayer con la carga de sandías a Uruguay, mañana con una nueva exportación y también con una carga de madera que se enviará a China, seguimos trabajando para ese Chaco que se desarrolla y crece todos los días”, remarcó la vicegobernadora.

Schneider también destacó la gestión de Alicia Azula al frente de la Administración Portuaria: “El Puerto estaba prácticamente estancado antes de su llegada. Hoy vemos resultados concretos y una proyección muy alentadora, incluso con la posibilidad de ampliar el dragado en siete kilómetros más”.

Por su parte, la administradora Alicia Azula celebró la incorporación de la nueva maquinaria y el acompañamiento del sector privado. “Estamos ampliando nuestro parque automotor con un nuevo autoelevador para brindar un mejor servicio a todos los que hoy apuestan al Puerto de Barranqueras. Vamos por el camino correcto: todavía tenemos desafíos pendientes, pero hoy tenemos postales que pensé que llevarían más tiempo lograr”, sostuvo.

Azula también adelantó que la empresa China del Grupo Ni instalará un showroom en uno de los galpones del Puerto, lo que permitirá atraer a empresarios de todo el país. Además, reiteró el compromiso de avanzar con el dragado de los siete kilómetros restantes hasta la embocadura, una obra clave para consolidar el crecimiento del nodo logístico chaqueño.

Periodismo365