Con la participación de alumnas de la UEGP N° 54, comenzó la práctica de canotaje en la pileta del polideportivo municipal.

Las alumnas de 5° año que participaron pudieron practicar en kayak para turismo y fibra de vidrio, hubo también prácticas de rescate. Con esta institución educativa comenzó está nueva propuesta "ya tenemos una escuela que va a participar el viernes; las que quieran hacerlo pueden acercarse al polideportivo municipal para recibir información" remarcó.









El objetivo es llevar esta actividad al lago Sur del Complejo Ecológico Municipal, "lo que queremos es que ellos vivencien acá, lo que es caerse en el agua, remar, para luego ir al Lago Sur y que practiquen de un modo más deportivo, más competitivo para el día de mañana poder llevar a los chicos al Chaco Juega por ejemplo".









Estuvieron desarrollando esta actividad junto al profesor Cancelarich, Roy Villalba e integrantes del equipo de guardavidas municipal. Los interesados deben acercarse al polideportivo ubicado en calle 28 y 25 "habrá cupos durante el mes de octubre, noviembre hasta que comience la temporada".

Periodismo365