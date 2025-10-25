/ / (video) SÁENZ PEÑA INSEGURA: ROBARON LA BICICLETA Y LASTIMARON A UN MENOR CUANDO FUE AL KIOSCO

El lamentable suceso de inseguridad ciudadana ocurrió a plena luz del día, a las 11.40 horas de este sábado en el Barrio Monseñor De Carlo. Un menor de 15 años fue a comprar en un kiosco y dejó su bicicleta a un costado. En cuestión de segundos dos delincuentes se apropiaron del rodado. El adolescente, intentando recuperar su bicicleta, fue arrastrado y sufrió lastimaduras en sus manos. Toda la secuencia quedó grabada en las cámaras del seguridad del comercio.

Las mismas fuentes detallaron que una mujer de 41 años, madre de la víctima; denunció en Comisaría 3º que su hijo de 15 años, hoy al mediodía regresó a su casa asustado y con sangre en las manos, afirmando que dos delincuentes le robaron desde la vereda de un kiosco, su bicicleta marca Milano, rodado 29, color negra con roja, con soldadura en el pedal derecho; en calle 17 entre 8 y 10 del Barrio Monseñor De Carlo.

En el mencionado comercio le brindaron las grabaciones de cámaras de seguridad donde se observa que dos malvivientes que vestían ropas mayormente oscura y se trasladaban en una motocicleta de 110cc., color azul; aparentemente lo venían siguiendo y al descender el chico de su bicicleta para hacer una compra en el negocio, el acompañante descendió de la moto y se apoderó de la bicicleta.

Según se observa en el registro fílmico, el menor salió corriendo detrás de los ladrones agarrando una de las ruedas del rodado que uno de los sujetos llevaba al hombro, pero terminó con sus manos lastimadas por los rayos de la rueda, logrando los delincuentes robar la bicicleta a plena luz del día. Se dio intervención a la División Medicina Legal, dónde se trasladaron por sus propios medios y se solicitó colaboración a la División Investigaciones en la causa por "Supuesto Robo".

Periodismo365



