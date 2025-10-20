/ / SÁENZ PEÑA - "LA SOLE" ACTUARÁ EN LA FNA: $10.000 LA ENTRADA

Este lunes presentaron la grilla oficial de artistas para la Fiesta Nacional del Algodón 2025 (FNA).

Del anuncio participaron Germán Cáceres, coordinador del evento, y Martín Sobol, secretario de Desarrollo Local. La FNA se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro Cívico y Cultural (Predio Ex Ferichaco), y contará con una destacada cartelera artística que promete convocar a miles de visitantes. Las entradas tendrán un valor de $8.000 para el día viernes, y $10.000 tanto para el sábado como para el domingo.

GRILLA OFICIAL

Viernes 7 de noviembre

20.00 hs – Sacheritos

21.00 hs – Cassette (rock local)

22.00 hs – Los Puntah

23.00 hs – La Fibra

00.00 hs – Los Chaques

01.00 hs – Piko Frank

Sábado 8 de noviembre

20.00 hs – Melyna Enríquez

21.00 hs – Elección de la Reina Nacional del Algodón

23.00 hs – Mauri y El Arranke

00.00 hs – Santiago Cañete

01.00 hs – Soledad

Domingo 9 de noviembre

19.00 hs – Julián Ratti

20.00 hs – Perro Solar (tributo a Soda Stéreo)

21.00 hs – Desfile Chacú

22.00 hs – Nico Mattioli

23.00 hs – Los Tulipanes

00.00 hs – El Mago y La Nueva

