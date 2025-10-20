/ / SÁENZ PEÑA - "LA SOLE" ACTUARÁ EN LA FNA: $10.000 LA ENTRADA

Este lunes presentaron la grilla oficial de artistas para la Fiesta Nacional del Algodón 2025 (FNA).
En conferencia de prensa realizada en las oficinas de la Fiesta Nacional del Algodón, ubicadas en calle 15 entre 8 y 10 del centro de la ciudad, se presentó oficialmente la grilla de artistas que formarán parte de la edición 2025.
Del anuncio participaron Germán Cáceres, coordinador del evento, y Martín Sobol, secretario de Desarrollo Local. La FNA se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro Cívico y Cultural (Predio Ex Ferichaco), y contará con una destacada cartelera artística que promete convocar a miles de visitantes. Las entradas tendrán un valor de $8.000 para el día viernes, y $10.000 tanto para el sábado como para el domingo.
GRILLA OFICIAL
Viernes 7 de noviembre
20.00 hs – Sacheritos
21.00 hs – Cassette (rock local)
22.00 hs – Los Puntah
23.00 hs – La Fibra
00.00 hs – Los Chaques
01.00 hs – Piko Frank
Sábado 8 de noviembre
20.00 hs – Melyna Enríquez
21.00 hs – Elección de la Reina Nacional del Algodón
23.00 hs – Mauri y El Arranke
00.00 hs – Santiago Cañete
01.00 hs – Soledad
Domingo 9 de noviembre
19.00 hs – Julián Ratti
20.00 hs – Perro Solar (tributo a Soda Stéreo)
21.00 hs – Desfile Chacú
22.00 hs – Nico Mattioli
23.00 hs – Los Tulipanes
00.00 hs – El Mago y La Nueva
FUENTE Y FOTOS: Hipermedios UNCAus