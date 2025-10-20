/ / SÁENZ PEÑA - "LA SOLE" ACTUARÁ EN LA FNA: $10.000 LA ENTRADA

Este lunes presentaron la grilla oficial de artistas para la Fiesta Nacional del Algodón 2025 (FNA).



En conferencia de prensa realizada en las oficinas de la Fiesta Nacional del Algodón, ubicadas en calle 15 entre 8 y 10 del centro de la ciudad, se presentó oficialmente la grilla de artistas que formarán parte de la edición 2025.

Del anuncio participaron Germán Cáceres, coordinador del evento, y Martín Sobol, secretario de Desarrollo Local. La FNA se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro Cívico y Cultural (Predio Ex Ferichaco), y contará con una destacada cartelera artística que promete convocar a miles de visitantes. Las entradas tendrán un valor de $8.000 para el día viernes, y $10.000 tanto para el sábado como para el domingo.

GRILLA OFICIAL

Viernes 7 de noviembre

20.00 hs – Sacheritos

21.00 hs – Cassette (rock local)

22.00 hs – Los Puntah

23.00 hs – La Fibra

00.00 hs – Los Chaques

01.00 hs – Piko Frank

Sábado 8 de noviembre

20.00 hs – Melyna Enríquez

21.00 hs – Elección de la Reina Nacional del Algodón

23.00 hs – Mauri y El Arranke

00.00 hs – Santiago Cañete

01.00 hs – Soledad

Domingo 9 de noviembre

19.00 hs – Julián Ratti

20.00 hs – Perro Solar (tributo a Soda Stéreo)

21.00 hs – Desfile Chacú

22.00 hs – Nico Mattioli

23.00 hs – Los Tulipanes

00.00 hs – El Mago y La Nueva

FUENTE Y FOTOS: Hipermedios UNCAus


