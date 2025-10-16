/ / SÁENZ PEÑA: MUERE UN MOTOCICLISTA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En la noche de este miércoles, un motociclista identificado como Casimiro Navarro, de 74 años de edad, falleció en el acto tras ser colisionado por una camioneta. El lamentable accidente ocurrió en calle 51 y 14, cerca de la Cancha de Veteranos de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Se hizo presente una ambulancia del Hospital "4 de Junio", y el personal de Salud Pública, confirmó que el motociclista estaba fallecido. Minutos después, familiares lo identificaron como Casimiro Navarro, de 74 años de edad, domiciliado en el Barrio Sáenz Peña.

La Policía informó a Periodismo365 que la otra parte involucrada es una camioneta Ford Ranger, quien se retiró del lugar aparentemente por la llegada de una muchedumbre que según vecinos del sector; intentaron linchar al conductor que se presentó espontáneamente en Comisaría 3º, tratándose de E.N.F., (48), domiciliado en nuestra ciudad. El mismo conducía una camioneta Ford Ranger, color blanca, poniéndose en resguardo a la persona y el vehículo.

El Fiscal en turno, Dr. Marcelo Soto, dispuso la intervención del Gabinete Científico, el Médico policial, y ordenó además que se le realice test de alcoholemia al conductor de la camioneta. Se hizo presente en el lugar personal del Gabinete Científico del poder judicial y el Médico policial quien estableció como causa de muerte "Politraumatismos y Traumatismo encefalocraneano grave por Accidente de tránsito". También se realizaron pericias en la camioneta. El Fiscal Soto dispuso la entrega del cadáver a sus familiares para los fines póstumos. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito".

Periodismo365



