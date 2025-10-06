/ / SÁENZ PEÑA: RIGE ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS FUERTES, GRANIZO Y VIENTOS INTENSOS

Tras una calurosa jornada de domingo con viento norte y 42 grados de sensación térmica sobre el centro del Chaco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo por tormentas fuertes para toda la zona. Un frente frío ingresó a las 18.00 horas provocando un brusco y marcado descenso de la temperatura, 20 grados "de golpe".

Según el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día domingo 5 de octubre de 2.025, el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser localmente superiores.

También rige un Alerta Amarillo por viento

El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.

El SMN recomienda:

1- Evitar actividades al aire libre.

2- Asegurar los elementos que puedan volarse.

3- Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

